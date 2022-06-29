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Боксёр Дмитрий Кудряшов — о футболе: мужик должен терпеть, а не симулировать

Боксёр Дмитрий Кудряшов — о футболе: мужик должен терпеть, а не симулировать
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Российский экс-претендент на титул в первом тяжёлом весе Дмитрий Кудряшов высказал мнение, что футболисты, которые симулируют травмы, подают плохой пример для остальных мужчин. Как считает Дмитрий, любой мужчина должен быть в состоянии переносить трудности, а не симулировать их.

«Бокс – такой вид спорта, когда легко не будет никогда. Напротив тебя – парень, который хочет тебя побить. И неважно, какой ты в рейтинге. Если ты так плотно общаешься с футбольными тренерами, спроси: «Для чего мужиков учат падать на газон и кривляться? А когда дали штрафной, снова встал и побежал». Не самый лучший пример для мужского поколения. Этого делать категорически нельзя. Мужик – это тот самый материал, который должен терпеть трудности, а не симулировать их», — приводит слова Кудряшова Eurostavka.

Боксёр Кудряшов удержал канатом сразу две газующих машины:

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