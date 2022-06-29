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«Работа, работа, работа». Хамзат Чимаев показал актуальную физическую форму. Фото

«Работа, работа, работа». Хамзат Чимаев показал актуальную физическую форму. Фото
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фото с соотечественником, бойцом UFC Александром Густафссоном, которое было сделано на тренировке. Оба бойца сфотографировались с голым торсом.

«Работа, работа, работа», — подписал фотографию Хамзат.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Последний бой Чимаев провёл с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом. Поединок состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире UFC 273. Противостояние продолжалось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.

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