«Работа, работа, работа». Хамзат Чимаев показал актуальную физическую форму. Фото

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фото с соотечественником, бойцом UFC Александром Густафссоном, которое было сделано на тренировке. Оба бойца сфотографировались с голым торсом.



«Работа, работа, работа», — подписал фотографию Хамзат.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Последний бой Чимаев провёл с представителем Бразилии Гилбертом Бёрнсом. Поединок состоялся в ночь с 9 на 10 апреля мск на турнире UFC 273. Противостояние продолжалось все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хамзату. Отметим, что Чимаев впервые в карьере провёл в октагоне весь бой и дрался в третьем раунде.

Фанат сделал татуировки с лицами Чимаева и Тилла: