В WBC определят обязательного претендента для Бетербиева, есть два кандидата

Всемирный боксёрский совет (WBC) санкционировал поединок за звание обязательного претендента на титул в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между британцем Каллумом Смитом (28-1, 20 KO) и французом Матьё Бодерликом (21-1, 12 KO), сообщает BoxingScene.

32-летний Каллум Смит, бывший чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), перебрался в полутяжёлый дивизион в конце прошлого года после того, как уступил свой титул звёздному мексиканцу Саулю Альваресу, проиграв единогласным решением судей.

32-летний Матьё Бодерлик в сентябре одержал крупнейшую победу в карьере, досрочно остановив российского экс-претендента Игоря Михалкина.

Победитель противостояния бросит вызов действующему чемпиону, коим на данный момент является Артур Бетербиев (18-0, 18 KO).