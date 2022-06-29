В WBC определят обязательного претендента для Бетербиева, есть два кандидата

Всемирный боксёрский совет (WBC) санкционировал поединок за звание обязательного претендента на титул в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между британцем Каллумом Смитом (28-1, 20 KO) и французом Матьё Бодерликом (21-1, 12 KO), сообщает BoxingScene.
32-летний Каллум Смит, бывший чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), перебрался в полутяжёлый дивизион в конце прошлого года после того, как уступил свой титул звёздному мексиканцу Саулю Альваресу, проиграв единогласным решением судей.
32-летний Матьё Бодерлик в сентябре одержал крупнейшую победу в карьере, досрочно остановив российского экс-претендента Игоря Михалкина.
Победитель противостояния бросит вызов действующему чемпиону, коим на данный момент является Артур Бетербиев (18-0, 18 KO).
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