«Говорил себе, что обязан выиграть». Бивол рассказал, как настраивался на бой с Альваресом

Российский чемпион в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол рассказал, как настраивался на поединок со звёздным мексиканским чемпионом в четырёх дивизионах Саулем Альваресом, который состоялся в начале мая в США.

Примечательно, что Бивол, первым выходивший в ринг, прождал начало поединка 12 минут.

«Я, если честно, и сам не ожидал. Сейчас для меня удивление, что столько времени прошло. Для меня оно пролетело, как одно мгновение. Я себе всё это время говорил, что я должен выиграть, обязан выиграть, что по-другому никак. Ходил, себя настраивал, а оказывается, пролетело 12 минут», – сказал Бивол в интервью изданию «РБ Спорт».

Также боец поведал о предматчевых советах своего наставника, Геннадия Машьянова.

«Ну, из серии: ты выходишь как на тренировке, всё должно получаться. Ты лучше, сделай то, сделай это… какие-то такие задачи. Ну и плюс наставления моральные были».