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Экс-чемпион UFC: Сехудо смог бы создать проблемы Стерлингу

Экс-чемпион UFC: Сехудо смог бы создать проблемы Стерлингу
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Рекордсмен UFC по числу чемпионских защит подряд (11), американец Деметриус Джонсон оценил перспективы бывшего чемпиона организации в двух дивизионах Генри Сехудо в поединке с действующим обладателем титула в легчайшем весе (до 61 кг) Алджэмейном Стерлингом.

«Если бы Сехудо предстоял бой с Алджэмейном Стерлингом, то, как по мне, он бы создал ему проблемы. Во-первых, у него действительно есть борьба. И во-вторых, у него действительно поставлена работа рук. И Генри Сехудо – игрок.

Он выйдет в октагон и попытается навязать свой темп, чтобы победить. Правда, сейчас он больше похож на чьего-то папашу, и ему нужно сбросить вес, но у меня нет сомнений в том, что он способен на это. Всё зависит от желания», – приводит слова Джонсона издание MMA Fighting.

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