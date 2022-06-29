Экс-чемпион UFC: Сехудо смог бы создать проблемы Стерлингу

Рекордсмен UFC по числу чемпионских защит подряд (11), американец Деметриус Джонсон оценил перспективы бывшего чемпиона организации в двух дивизионах Генри Сехудо в поединке с действующим обладателем титула в легчайшем весе (до 61 кг) Алджэмейном Стерлингом.

«Если бы Сехудо предстоял бой с Алджэмейном Стерлингом, то, как по мне, он бы создал ему проблемы. Во-первых, у него действительно есть борьба. И во-вторых, у него действительно поставлена работа рук. И Генри Сехудо – игрок.

Он выйдет в октагон и попытается навязать свой темп, чтобы победить. Правда, сейчас он больше похож на чьего-то папашу, и ему нужно сбросить вес, но у меня нет сомнений в том, что он способен на это. Всё зависит от желания», – приводит слова Джонсона издание MMA Fighting.