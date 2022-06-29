Бивол: мне никогда не сносило «крышу» от денег

Чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Дмитрий Бивол рассказал о своём отношении к деньгам.
«Мой первый большой гонорар? Не то чтобы большой, но гонораром с первого боя я погасил большую часть ипотеки. Знаете, у меня от денег никогда не сносило «крышу». Я всегда, когда получаю гонорар, знаю, как им распоряжусь.
Конечно же, оставлю какую-то часть на то, чтобы себя побаловать. Какую-то часть оставлю на жизнь. А какую-то – на то, чтобы инвестировать. У меня всегда такое распределение.
И наверняка это потому, что когда мне лет 14-15… тогда я уже понимал, что я талантливый боксёр, мне тренер говорил… я выиграл первенство мира, первенство Европы по юношам. И у меня были спонсоры, я получал хорошие деньги для такого возраста, больше, чем средняя зарплата.
Я тратил эти деньги, получал удовольствие, но когда я перешёл во взрослый бокс, то проиграл одни старты, вторые, и тут все зарплаты мои обрезались. И я понял, что в одночасье ты можешь остаться ни с чем», – сказал Бивол в интервью изданию «РБ Спорт».
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