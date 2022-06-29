Ронда Роузи назвала ключевую ошибку в своей MMA-карьере

Бывшая чемпионка UFC, звёздная американка Ронда Роузи назвала одну из главных ошибок в своей профессиональной карьере.

«И в дзюдо, и в MMA мне было непросто, поскольку все хотели от меня большего. В дзюдо вы выходите на пик ближе к 25 годам. Мне было 21, когда я завоевала медаль на Олимпиаде, но все сказали: «Ты станешь первой на следующих Играх!» Но я больше не хотела этим заниматься. И я не хотела делать это ради кого-то.

Думаю, что именно эту ошибку я и совершила в MMA. В какой-то момент я дошла до того, что уже не хотела драться, но продолжала делать это ради ожиданий других. Чтобы подняться на вершину, ты должен хотеть порадовать тренера, родителей, людей, которые смотрят на тебя. Но это может стать и проблемой», – сказала Роузи в интервью Даниэлю Кормье.