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Макс Холлоуэй прокомментировал прогноз Хабиба на его трилогию с Волкановски

Макс Холлоуэй прокомментировал прогноз Хабиба на его трилогию с Волкановски
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Бывший обладатель титула UFC в полулёгком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй ответил на прогноз звёздного россиянина Хабиба Нурмагомедова, заявившего, что он проиграет в третьем бою с австралийцем Алексом Волкановски, который состоится уже на этих выходных

«Всё совсем не так. Он говорит, что у Волкановски больше огня, возможно, имея в виду его кулинарное шоу или что-то в этом роде. Я не знаю, чуваки. Хабиб есть Хабиб. Он говорит то, что думает, но я понятия не имею, о чём он. Я по-прежнему здесь и по-прежнему сражаюсь. Люди говорят всякое, но я здесь, чтобы зажечь на этих выходных», – приводит слова Холлоуэя издание Yahoo Sports.

Напомним, трилогия Волкановски и Холлоуэя станет частью турнира UFC 276 в Лас-Вегасе (США). Возглавит же ивент чемпионский бой средневесов Исраэля Адесаньи и Джареда Каннонье.

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