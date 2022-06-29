Пауло Коста опубликовал шуточное фото с Махачевым и Оливейрой

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг), бразилец Пауло Коста опубликовал в социальных сетях шуточную фотографию с соотечественником Чарльзом Оливейрой и россиянином Исламом Махачевым.

Фото: из личного архива Пауло Косты

Ранее прошёл слух, что поединок за вакантный титул в лёгком весе (до 70 кг) между Оливейрой и Махачевым пройдёт на турнире UFC 281, который состоится 23 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Напомним, пояс стал вакантным после того, как Оливейра не сделал вес перед боем с американцем Джастином Гэтжи в мае.

По мнению Диего Лимы, тренера Оливейры, Махачев не должен драться за пояс из-за посредственной оппозиции в его последних боях. В феврале на UFC Fight Night 202 Махачев досрочно победил американца Бобби Грина.