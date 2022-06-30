Фото: Александр Усик встретился в русской бане с Дереком Чисорой

Британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора опубликовал новое видео в социальных сетях.

Боксёр посетил русскую баню в Лондоне, где встретился с бывшим соперником и чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF и WBO, украинцем Александром Усиком, прилетевшим на пресс-конференцию, посвящённую его долгожданному реваншу с Энтони Джошуа.

«Пришёл в русскую баню», – сказал Чисора, поприветствовав Усика.

Напомним, поединок Усика и Чисоры состоялся в октябре 2020 года на стадионе Уэмбли в Лондоне. Украинец одержал победу единогласным решением в непростом бою, став обязательным претендентом для Джошуа.

Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн поделился прогнозом на реванш с Усиком, заявив, что встреча не дойдёт до финального гонга.