Блогер Хованский: с Сашей Емельяненко драться не буду, убьёт. А Фёдор просто старый актёр
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Популярный YouTube-блогер Юрий Хованский высказался о потенциальных поединках с известными отечественными бойцами смешанного стиля, братьями Фёдором и Александром Емельяненко.
«Промоушен «Наше Дело» это, по-моему, кореша Добряка. Он при мне им звонил. Я сказал, что, если что, готов подраться с Фёдором Емельяненко, потому что он просто старый актёр. Но мне предлагали бой с Сашей Емельяненко. А я с Сашей Емельяненко в жизни не буду драться, потому что он меня убьёт», – сказал видеоблогер во время стрима на своём YouTube-канале.
Ранее Александр Емельяненко провёл дуэль взглядов со скандально известным соотечественником Вячеславом Дациком, поединок с которым, как ожидается, состоится в сентябре этого года.
Новость по темеФото: Емельяненко и Дацик провели дуэль взглядов
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