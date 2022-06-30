Усик: Фьюри меня боится
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Украинский боксёр Александр Усик сказал, что британец, чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри боится его. Ранее Фьюри объяснил, почему не хочет драться с Усиком.
«Тайсон говорит, что не хочет драться со мной, потому что я не на его уровне. Это потому, что он меня боится. Он просит за возвращение £ 500 млн? Кто ему их даст? Я тоже хочу £ 500 млн», — приводит слова Усика The Sun со ссылкой на iFL TV.
Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры после победы в бою с соотечественником Диллианом Уайтом, который состоялся 24 апреля.
Усик, в свою очередь, сейчас ведёт подготовку к бою-реваншу с британцем Энтони Джошуа. Поединок пройдёт 20 августа. В первом бою победу единогласным решением одержал украинец.
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