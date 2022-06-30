Джошуа объяснил, почему прервал сотрудничество с тренером после поражения в бою с Усиком

Британский боксёр Энтони Джошуа рассказал, почему прекратил сотрудничество со своим тренером Робертом Маккракеном после поражения от украинца Александра Усика.

«В углу много чего происходило, и это не помогло. Угол похож на пит-стоп. Так что слишком много голосов одновременно никому не идут на пользу, не только мне. Тренер в углу говорил мне: «Двойной джеб, правый, левый хук». Это не было похоже на «Дай бой этому ублюдку. Слушай, ты проигрываешь битву». Тренер должен использовать этот психологический аспект. Иногда нужно сказать своему бойцу: «Да, мы проигрываем бой за звание чемпиона мира». Верил ли в то, что побеждал Усика по ходу первого боя? Клянусь, я так и думал. Я думал, что выгляжу там, как Мохаммед Али. Я никого не виню, говоря это, но у меня не было никакого впечатления, что я проигрываю бой. Я думал, что у нас всё хорошо», — приводит слова Джошуа The Guardian.

Бой-реванш между Джошуа и Усиком состоится 20 августа.