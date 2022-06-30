О'Мэлли: я смог бы сделать сабмишен Хабибу

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Шон О’Мэлли считает, что смог бы сделать сабмишен экс-чемпиону лёгкого веса Хабибу Нурмагомедову.

«Я смог бы сделать сабмишен Хабибу, но люди тут же стали бы что-то возражать. Поэтому я не обращаю внимания на то, что говорят негативно настроенные фанаты. Для меня это не имеет значения. В следующем поединке я выйду и вынесу Педро Муньосу. Любой человек в моей весовой категории с лёгкостью может представить, как я стою напротив него и нокаутирую его. Я делал это снова и снова, снова и снова — трудно не представить себе это. Всех, с кем я дерусь, я нокаутирую, так что именно так я представляю себе этот бой. Так я представляю себе любой бой, в котором я когда-либо буду участвовать», — приводит слова О'Мэлли MMAWeekley.