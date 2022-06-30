Бетербиев: сколько мне подарили машин? Если считать, то это долго

Российский боксёр Артур Бетербиев рассказал, что будет делать с подаренным Федерацией бокса России автомобилем.

«Скорее всего, буду ездить на нём. Машина – вещь хорошая, думаю, пригодится. Тем более такая спортивная машина. Очень приятно, когда такое внимание от людей из Федерации бокса, поощряют. Какой это по счёту подаренный мне автомобиль? Их если считать, то это… Долго. Не было такого, чтобы Рамзан Ахматович меня не поощрил. И без повода может поощрить даже», – сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.

18 июня Артур Бетербиев победил Джо Смита-младшего техническим нокаутом во втором раунде. Российский боксёр защитил пояса в полутяжёлом весе по версиям WBC и IBF, а также завоевал титул IBF.