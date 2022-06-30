«Не можем качать права». Бетербиев – о решении главы WBC отстранить боксёров из России

Российский боксёр Артур Бетербиев поделился мнением о решении президента WBC Маурисио Сулеймана забанить российских боксёров в его организации.

«Мы спортсмены. Когда сборной России запрещали выступать под своим флагом – они поехали на ОИ без флага. Когда ты смотришь со стороны, не понимаешь. А когда уже тебя касается, уже понимаешь.

Когда мы боксируем, мы не можем «качать» права. Хотим так или хотим вот так. Нас просто поставили перед фактом. Мне сложно было готовиться – то нельзя, этого нельзя, то не надевай. Я побаивался, что мне всё равно не дадут боксировать.

Шли такие разговоры. Там же россиян убирали с рейтинга. Мне поначалу сказали, что не дадут мне боксировать. А если я год не буду боксировать, меня лишат титула. Когда руководители Top Rank, тот же Боб Арум говорили, что я не имею отношения к России – они просто спасали свой бизнес. Потому что они вкладывали в меня деньги. Поэтому и говорили такое. Грустно и смешно», – сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.