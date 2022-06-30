«Не можем качать права». Бетербиев – о решении главы WBC отстранить боксёров из России

Российский боксёр Артур Бетербиев поделился мнением о решении президента WBC Маурисио Сулеймана забанить российских боксёров в его организации.
«Мы спортсмены. Когда сборной России запрещали выступать под своим флагом – они поехали на ОИ без флага. Когда ты смотришь со стороны, не понимаешь. А когда уже тебя касается, уже понимаешь.
Когда мы боксируем, мы не можем «качать» права. Хотим так или хотим вот так. Нас просто поставили перед фактом. Мне сложно было готовиться – то нельзя, этого нельзя, то не надевай. Я побаивался, что мне всё равно не дадут боксировать.
Шли такие разговоры. Там же россиян убирали с рейтинга. Мне поначалу сказали, что не дадут мне боксировать. А если я год не буду боксировать, меня лишат титула. Когда руководители Top Rank, тот же Боб Арум говорили, что я не имею отношения к России – они просто спасали свой бизнес. Потому что они вкладывали в меня деньги. Поэтому и говорили такое. Грустно и смешно», – сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.
- 30 июня 2022
-
12:00
-
11:14
-
11:01
-
11:00
-
10:20
-
09:39
-
09:23
-
04:37
-
04:01
-
02:13
-
01:05
-
00:32
- 29 июня 2022
-
23:41
-
23:01
-
22:45
-
22:27
-
22:13
-
22:01
-
20:47
-
20:41
-
20:11
-
19:52
-
19:14
-
19:06
-
18:59
-
17:51
-
17:29
-
16:13
-
14:33
-
13:37
-
13:25
-
12:22
-
11:10
-
10:55
-
10:01