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Адесанья: дам $ 3 млн тому, кто докажет, что я употребляю допинг

Адесанья: дам $ 3 млн тому, кто докажет, что я употребляю допинг
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Обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг), новозеландец Исраэль Адесанья пообещал $ 3 млн тому, кто сможет доказать, что он употреблял запрещённые вещества.

«Им просто нужно найти оправдание, чтобы лишить меня величия. Я понимаю, что это то, что должны делать люди, поэтому я позволяю им это делать. Слушайте, я дам $ 3 млн любому, кто сможет предоставить конкретные доказательства того, что я вообще знаю, как принимать стероиды. Я обещаю вам… $ 3 млн, если вы сможете найти любого, у кого есть конкретные доказательства того, что я когда-либо вообще покупал, трогал или принимал какие-либо препараты, повышающие работоспособность, или что-то ещё. Я смотрел «Икар». Вот как много я знаю о стероидах из этого документального фильма. Это открыло мне глаза, потрясло меня.

Так что да, $ 3 млн любому, кто найдёт хоть одно конкретное доказательство того, что я принимал стимулирующие препараты. Подтягивайтесь, это легко. Легко говорить и писать в Интернете, но на самом деле это дошло до меня после боя с Костой. Я подумал: «Эти придурки просто пытаются отнять моё величие, потому что это было чертовски впечатляющее выступление», – приводит слова Адесаньи MMAJunkie.

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