«Пробью тебе голову». Друг Конора бросил вызов Пимблетту, англичанин ответил

Боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, известный дружбой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором вызвал на бой британца Пэдди Пимблетта.
«Эй, Пимблетт, давай мы оба положим по 75 тысяч на стол и проведём матч по грепплингу, победитель забирает всё. Ты согласен?», — написал Дэнис.
«Зачем ты заставляешь Конора присылать тебе фотографии его денег? Хватит позориться! Почему я должен с тобой драться? Я пробью тебе голову, если увижу тебя, мягкотелая тёлка!», — ответил Пимблетт.
В последнем поединке Пимблетт встретился с представителем Мексики Родриго Варгасом. Бой завершился победой британца в первом раунде после удушающего приёма. Пимблетт получил за бой $ 24 тыс. Этот бой стал для него вторым в промоушене. Всего на счету Пимблетта 21 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и трижды потерпел поражение.
- 30 июня 2022
-
15:13
-
14:23
-
14:00
-
13:59
-
13:00
-
12:38
-
12:00
-
11:14
-
11:01
-
11:00
-
10:20
-
09:39
-
09:23
-
04:37
-
04:01
-
02:13
-
01:05
-
00:32
- 29 июня 2022
-
23:41
-
23:01
-
22:45
-
22:27
-
22:13
-
22:01
-
20:47
-
20:41
-
20:11
-
19:52
-
19:14
-
19:06
-
18:59
-
17:51
-
17:29
-
16:13
-
14:33