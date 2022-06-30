«Пробью тебе голову». Друг Конора бросил вызов Пимблетту, англичанин ответил

Боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, известный дружбой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором вызвал на бой британца Пэдди Пимблетта.

«Эй, Пимблетт, давай мы оба положим по 75 тысяч на стол и проведём матч по грепплингу, победитель забирает всё. Ты согласен?», — написал Дэнис.

«Зачем ты заставляешь Конора присылать тебе фотографии его денег? Хватит позориться! Почему я должен с тобой драться? Я пробью тебе голову, если увижу тебя, мягкотелая тёлка!», — ответил Пимблетт.

В последнем поединке Пимблетт встретился с представителем Мексики Родриго Варгасом. Бой завершился победой британца в первом раунде после удушающего приёма. Пимблетт получил за бой $ 24 тыс. Этот бой стал для него вторым в промоушене. Всего на счету Пимблетта 21 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 18 побед и трижды потерпел поражение.