«Его подбородку скоро придёт конец». Волкановски высказался о поединке с Холлоуэем

Чемпион UFC в полулёгком весе, австралийский боец Александр Волкановски высказался по поводу предстоящего поединка с Максом Холлоуэем.

«Я всегда говорил, что иметь «гранитный подбородок» — сомнительное достижение. Если я смогу добраться до его подбородка и вынести его, это будет заявление, которое никто до этого не делал. Учитывая урон, который он получил в предыдущих боях, его подбородок не может держаться вечно, так что давайте посмотрим, выдержит ли он на этот раз.

Я хочу завершить бой как можно раньше и думаю, что смогу это сделать. Я чувствую, что его подбородку скоро придёт конец. Не хочу показаться неуважительным, но это действительно так. В предыдущих боях я много раз попадал по нему, причём очень плотно. Посмотрим, что произойдёт на этот раз. Думаю, всё закончится в течение трёх раундов», — сказал Волкановски на пресс-конференции перед боем.