Гига Чикадзе рассказал, когда планирует провести следующий бой

Грузинский боец UFC Гига Чикадзе рассказал, когда планирует провести свой следующий бой в UFC.
«Бой с Зомби, безусловно, был бы отличным вариантом, поскольку он много болтал после моего последнего поединка. Но, возможно, он уже слишком стар. Я не знаю, чем он хочет заниматься. Слышал, он хочет уйти в отставку. Однако меня устроит любой другой топовый соперник. Мне не терпится вернуться и продолжить свой путь.
Я думаю, сентябрь – отличный месяц для меня. Именно в сентябре я вернусь. У меня будет достаточно времени, чтобы согнать вес и улучшить свою форму.
В своем прошлом поединке я преследовал совсем другие цели. Находился в октагоне с Каттаром, но думал только о титульном шансе. Я опытный боец и не должен был допускать такую ошибку, но дерьмо случается. Я человек, эмоции могут взять надо мной верх. Всю жизнь моей целью был пояс UFC, но теперь я знаю, как справляться со своими мыслями. В следующий раз буду полностью сконцентрирован на оппоненте», — приводит слова Чикадзе MMAJunkie.
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