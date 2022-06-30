UFC выпустил ролик, посвящённый включению Хабиба Нурмагомедова в Зал славы лиги

Пресс-служба UFC выпустила видеоролик в честь включения Хабиба Нурмагомедова в Зал славы UFC. Видео было опубликовано на YouTube-канале UFC Russia.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале UFC Russia.

Хабиба Нурмагомедов был включён в Зал славы UFC в марте 2022 года во время проведения турнира UFC 272.



Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о принятом решении завершить выступления в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.