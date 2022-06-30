Волкановски назвал имя бойца, с которым больше всего хочет провести бой

Чемпион UFC в полулёгком весе австралийский боец Александр Волкановски рассказал, с кем бы он хотел встретиться после поединка с Максом Холлоуэем. Этот бой пройдёт 2 июля на турнире UFC 276.
«Мне нравится Ортега, я хотел бы драться с главными претендентами. Но я уже дрался с Брайаном, так что во втором поединке нет никакой нужды. Я хочу подраться с Яиром Родригесом, поэтому если он победит в следующем бою, то мы бы смогли с ним закатить громкий бой. Я хочу большие поединки. Яир — молодая кровь, он новый парень в дивизионе», — приводит слова Волкановски Sportskeeda.
Напомним, Волкановски провёл 24 боя в смешанных единоборствах, в которых одержал 23 победы и потерпел одно поражение. В своем последнем бою, который состоялся 9 апреля, Волкановски одержал победу над Чон Чхан Соном.
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