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Арум: никогда не видел такого полутяжа, как Бетербиев. Он бросает ядерные бомбы

Арум: никогда не видел такого полутяжа, как Бетербиев. Он бросает ядерные бомбы
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Известный промоутер Боб Арум высказался о победе российского полутяжеловеса Артура Бетербиева над американцем Джо Смитом-младшим, поединок которых состоялся в Нью-Йорке в середине июня.

«Думаю, Бетербиев может быть лучшим полутяжем. Я учитываю всех, Боба Фостера, Джона Конте, Мэттью Саада Мухаммада, Эдди Мустафу Мухаммада. Так вот я никогда не видел такого полутяжа, как он.

Я не думал, что Смит будет драться так. Все говорили, что Бетербиев медленно начинает бой, а он вышел и устроил настоящую драку. Он думал, что в этом его наилучший шанс, но ты просто не можешь делать подобное с таким парнем как Бетербиев, который не просто бьёт тебя, а бросает в тебя настоящие ядерные бомбы», — приводит слова Арума BoxingScene.

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