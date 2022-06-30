Александр Усик и Энтони Джошуа провели дуэль взглядов

В Лондоне (Великобритания) состоялась дуэль взглядов между украинцем Александром Усиком (19-0, 13 KO) и британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), второй поединок которых состоится 20 августа в Саудовской Аравии. Фотографии с мероприятия были опубликованы в социальных сетях Matchroom Boxing.
Бойцы около минуты простояли друг напротив друга, после чего повернулись к зрителям и Усик сделал жест, характерный для казаков, достав из воображаемых ножен невидимую саблю.
Фото: Matchroom Boxing
Фото: Matchroom Boxing
Фото: Matchroom Boxing
Напомним, первый поединок бойцов состоялся в октябре 2021 года в Ноттингеме (Великобритания). Победителем стал Александр Усик, уверенно перебоксировавший Джошуа по итогам 12 раундов (117-112, 115-113, 116-112) и отобравший у него титулы WBA Super, IBF и WBO.
Ранее тренер британца Роберт Гарсия поставил под сомнение форму Усика, посчитав его слишком массивным за восемь недель до боя.
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