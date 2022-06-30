Биспинг: Хабиб — не лучший боец в истории UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе, а ныне комментатор британец Майкл Биспинг считает Джона Джонса лучшим бойцом в истории UFC.
«Величайший боец в истории человечества, в истории UFC возвращается! Да, я знаю, что многие скажут, что это Хабиб, что он — номер один. Но нет, Хабиб — не лучший боец в истории. Да, это смелый взгляд. Он один из лучших. Но Джонс правил полутяжёлым весом несколько поколений. Он выносил легенду за легендой, претендента за претендентом. А затем решил уйти в тяжёлый вес», — приводит слова Биспинга Sportskeeda.
Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире UFC 254 одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о решении завершить выступления в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
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