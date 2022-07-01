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Логан Пол подписал контракт с WWE

Логан Пол подписал контракт с WWE
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Известный американский блогер Логан Пол подписал контракт с рестлинг-промоушеном WWE, сообщает пресс-служба лиги.

«Я хочу прояснить, я подписал этот контракт не чтобы объединиться с Мизом. Я не буду с ним ничего делать. Он мёртв для меня. Я подписал этот контракт, чтобы надрать Мизу задницу», — сказал Логан Пол.

Напомним, Логан дебютировал в рестлинге на главном шоу года в крупнейшей рестлинг-организации WWE — WrestleMania 38 — в апреле 2022 года.

Вместе с Майклом Мизанином, известным как Миз, Пол сразился с дуэтом отца и сына, Реем и Домиником Мистерио, в командном матче. Победителями противостояния в итоге стали Пол и Миз.

После боя Миз провёл Полу свой фирменный финишер Skull-crushing Finale.

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