Логан Пол подписал контракт с WWE

Известный американский блогер Логан Пол подписал контракт с рестлинг-промоушеном WWE, сообщает пресс-служба лиги.



«Я хочу прояснить, я подписал этот контракт не чтобы объединиться с Мизом. Я не буду с ним ничего делать. Он мёртв для меня. Я подписал этот контракт, чтобы надрать Мизу задницу», — сказал Логан Пол.



Напомним, Логан дебютировал в рестлинге на главном шоу года в крупнейшей рестлинг-организации WWE — WrestleMania 38 — в апреле 2022 года.



Вместе с Майклом Мизанином, известным как Миз, Пол сразился с дуэтом отца и сына, Реем и Домиником Мистерио, в командном матче. Победителями противостояния в итоге стали Пол и Миз.



После боя Миз провёл Полу свой фирменный финишер Skull-crushing Finale.

Новость по теме Логан Пол рассказал, что Флойд Мейвезер просил у него второй бой