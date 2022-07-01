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Цзю: канадское гражданство Бетербиева? И что? Я всю карьеру прожил в Австралии

Цзю: канадское гражданство Бетербиева? И что? Я всю карьеру прожил в Австралии
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Российский и советский боксёр, экс абсолютный чемпион мира (по версиям WBC/WBA/IBF), неоднократный победитель престижных чемпионатов по боксу, заслуженный мастер спорта СССР Константин Цзю высказался о выступлениях россиянина Артура Бетербиева под флагом Канады.

«Он выступает за себя. Я всю профессиональную карьеру прожил в Австралии, и что? В профессиональном спорте спортсмены выступают за себя, предательства здесь нет», — приводит слова Цзю «Спорт-экспресс».

Бетербиев вышел на бой с Джо Смитом под канадским флагом.

Напомним, поединок Бетербиева и Джо Смита состоялся в Нью-Йорке (США). Он возглавил вечер профессионального бокса. На кону стояли три чемпионских пояса в полутяжёлом весе: титулы WBC и IBF принадлежали Бетербиеву, а у Смита был пояс по версии WBO. Бой завершился победой Бетербиева нокаутом уже во втором раунде. Для Бетербиева победа над Джо Смитом-младшим стала 18-й в 18 поединках в карьере. Смит потерпел четвёртое поражение в 32 боях на профессиональном ринге.

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