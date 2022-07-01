Чисора считает, что для Джошуа будет лучше проиграть Усику нокаутом, а не по очкам

Британский боксёр-супертяжеловес Дерек Чисора прокомментировал предстоящий бой-реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа. Напомним, первый бой завершился победой Усика единогласным решением судей.
«Если Джошуа нокаутируют, это будет хорошо для него. Плохо, если он проиграет по очкам. В таком случае, он будет пинать себя следующие 20 лет. Но если его нокаутируют, он может сказать: «Меня нокаутировали». Я ничего не могу сделать после того, как меня нокаутируют в пятом раунде. Если бы ты прошёл в шестой раунд, я бы нокаутировал его». Усик может нокаутировать Джошуа только в последних раундах. Но первые восемь раундов Энтони может отправить Усика в нокаут», — приводит слова Чисоры BoxingScene.
Второй бой между Усиком и Джошуа состоится 20 августа.
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