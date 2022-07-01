Российский боец Николай Алексахин снялся с турнира PFL 6 по состоянию здоровья

31-летний российский боец смешанных единоборств Николай Алексахин, выступающий в полусредней весовой категории, оказался вынужден сняться с поединка на турнире PFL 6. Об этом сообщается в «Твиттере» организации.

Его соперником должен был стать 28-летний бразилец Карлос Лил Миранада, который получит в свой актив три очка в турнирной таблице.

Напомним, Алексахин не выигрывает на протяжении уже трех последних боёв – первый поединок с Садибу Сай на PFL 2 остался без результата из-за случайного тычка пальцем в глаз, а затем российский боец дважды потерпел поражение – от того же Садибу Сай и Рэя Купера. Всего за карьеру в ММА на его счету 25 побед и 7 поражений.

Николай Алексахин в ярком бою уступил Рэю Куперу.