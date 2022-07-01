Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пётр Ян сообщил, что готов принять вызов Шона О'Мэлли, назвав его «розовым пуделем»

Пётр Ян сообщил, что готов принять вызов Шона О'Мэлли, назвав его «розовым пуделем»
Комментарии

29-летний российский экс-чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян готов принять вызов от 13-го номера рейтинга дивизиона 27-летнего представителя США Шона О’Мэлли.

«Эй, розовый пудель, если ты выиграешь в воскресенье и действительно захочешь подраться со мной, осмелившись бросить мне вызов, то я приму его. Но, если ты просто хочешь поднять бесполезный шум для хайпа, то перестань говорить обо мне, трус», — гласит пост Петра Яна в «Твиттере».

Напомним, на ближайшем турнире UFC 276, который пройдёт в ночь на воскресенье, 3 июля, Шон О’Мэлли проведёт поединок с Педро Муньозом. Всего за карьеру в ММА О’Мэлли одержал 15 побед, потерпев лишь одно поражение.

Пётр Ян показал, как поддерживает форму во время отдыха.

О’Мэлли сошёл с ума? Обещает победить в партере самого Хабиба, хотя отвратительно борется! О’Мэлли сошёл с ума? Обещает победить в партере самого Хабиба, хотя отвратительно борется!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022