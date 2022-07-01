Хабиб Нурмагомедов: 10 лет назад я собирался стать чемпионом, чтобы разбогатеть

33-летний российский экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов на церемонии введения в Зал славы UFC высказался об изменении своей жизненной позиции по ходу карьеры.

«10 лет назад моё мнение о каких-то вещах было совершенно другим. Я собирался стать чемпионом, чтобы разбогатеть и купить всё. Но за последние два года всё, что произошло, изменило моё мнение. Моё мышление изменилось. Моего отца нет со мной, и сейчас очень тяжело стоять здесь и говорить о нём. Это очень эмоциональный момент для меня», — приводит слова Хабиба Нурмагомедова ESPN.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов был включён в Зал славы UFC в марте 2022 года во время проведения турнира UFC 272. За карьеру он провёл 29 боёв, не потерпев ни одного поражения.

Хабиб Нурмагомедов провёл беговую тренировку.