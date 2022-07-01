Хабиб Нурмагомедов – об Абдулманапе: отец вложился в тысячи детей в Дагестане

33-летний российский бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на церемонии введения в Зал славы UFC высказался о неоценимом вкладе отца, – Абдулманапа Нурмагомедова, в своё развитие. Боец вспомнил, как отец продал дом, чтобы дать возможность Хабибу попробовать свои силы в профессиональном спорте.
«Абдулманап вложился в нас, он вложился в меня, в моих братьев, в близких мне людей. Вложил в тысячи и тысячи детей в Дагестане», — приводит слова Хабиба MMA Fighting в «Твиттере».
Напомним, Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля 2020 года на фоне осложнений от коронавируса в возрасте 57 лет. За свою карьеру он тренировал более 10 чемпионов мира по боевому самбо, в том числе своего младшего брата Нурмагомеда и сына Хабиба. 11 декабря в Саратове завершился турнир, посвящённый памяти Абдулманапа Нурмагомедова.
Семь бойцов, которые могли бы победить Хабиба Нурмагомедова.
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