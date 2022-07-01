Александр Емельяненко проведёт бой с обидчиком брата Фёдора

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведёт поединок с экс-претендентом на титул чемпиона UFC, бывшим бойцом Strikeforce и ряда других организаций Антониу «Бигфут» Силвой. Ранее Александр и Антониу провели дуэль взглядов на турнире HFC.



«Ещё одно легендарное противостояние на подходе. Бигфут против Александра Емельяненко. Спасибо хейтерам и тем, кто поддерживает. А мы пашем и идём дальше», — написал в своих социальных сетях менеджер Александра Никита Бурчак.

Фото: Из личного архива Никиты Бурчака

Отметим, что Силва побеждал брата Александра, легендарного бойца Фёдора Емельяненко. Это произошло в четвертьфинале гран-при тяжеловесов Strikeforce в феврале 2011 года.

Александр Емельяненко показал утреннюю тренировку в парке: