Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мухаммад отреагировал на введение Хабиба в Зал славы UFC

Мухаммад отреагировал на введение Хабиба в Зал славы UFC
Комментарии

Американский боец смешанных единоборств Белал Мухаммад разместил новый пост в своих социальных сетях, где поздравил экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с введёнием в Зал славы UFC.

«Поздравляю величайшего из величайших, Хабиба Нурмагомедова. Он как никто другой достоин Зала славы», — написал Мухаммад.

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Об уходе из смешанных единоборств Нурмагомедов объявил в октябре 2020 года сразу после победы в поединке с американцем Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Хабиб заявил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова.

Хабиб показал необычный приём на тренировке:

Новость по теме
Хабиб Нурмагомедов официально введён в Зал славы UFC. Фото и видео
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022