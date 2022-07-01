Мухаммад отреагировал на введение Хабиба в Зал славы UFC

Американский боец смешанных единоборств Белал Мухаммад разместил новый пост в своих социальных сетях, где поздравил экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с введёнием в Зал славы UFC.



«Поздравляю величайшего из величайших, Хабиба Нурмагомедова. Он как никто другой достоин Зала славы», — написал Мухаммад.



Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Об уходе из смешанных единоборств Нурмагомедов объявил в октябре 2020 года сразу после победы в поединке с американцем Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Хабиб заявил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова.

Хабиб показал необычный приём на тренировке: