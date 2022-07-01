Усик: Джошуа намерен нокаутировать меня? Пусть так и думает
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Украинский боксёр, чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO Александр Усик высказался о реванше с представителем Великобритании Энтони Джошуа.
«Энтони намерен нокаутировать меня? Пусть так и думает. Я много раз смотрел первый бой с ним вместе с командой. Мы смотрим на ошибки, анализируем их, чтобы убедиться, что я не повторю их снова. Признаюсь, я не думаю о Джошуа. Мне действительно всё равно, есть ли у него новая тактика или новый тренер. Я просто сосредоточен на себе. Мы усердно работаем, ставим перед собой новые цели и с божьей помощью станем лучше. Предсказуем ли Джошуа на ринге? Да», — приводит слова Усика The Guardian.
Усик и Джошуа сошлись лицом к лицу перед реваншем:
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