Адесанья рассказал, в какой случае согласится на бой с Чимаевым

Обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе, новозеландец Исраэль Адесанья поделился мыслями о возможности провести поединок со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.
«Мне действительно нравится, как он дрался с Гилбертом Бёрнсом. Тот бой навёл меня на мысль: «Что ж, у этого парня есть сердце, в нём чувствуется огонь». Однако я не думаю, что он пройдёт Камару Усмана или даже кого-то вроде Леона Эдвардса. C Висенте Луке ему тоже будет сложно.
Но если он преодолеет кого-то из этих парней и проложит себе путь к тому, чтобы стать чемпионом в какой-нибудь параллельной вселенной, а затем пару раз защитит титул, после чего захочет подраться со мной — я соглашусь. Мне нравится этот парень, потому что он боец, которые может принести хорошие деньги», — приводит слова Адесаньи MMA Mania со ссылкой на TSN.
Фанат сделал татуировки с лицами Чимаева и Тилла:
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