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Чендлер вызвал на бой Масвидаля. Бёрнс немедленно вмешался

Чендлер вызвал на бой Масвидаля. Бёрнс немедленно вмешался
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Бывший чемпион Bellator и экс-претендент на титул UFC в лёгком весе, американец Майкл Чендлер разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о желании провести поединок с соотечественником, Хорхе Масвидалем.

«Я бы с удовольствием провёл этот бой в будущем. Что скажешь, Хорхе?», — написал Чендлер.

Масвидаль пока ничего не ответил, зато на сообщение Чендлера отреагировал бразильский боец Гилберт Бёрнс.

«Не играй с моей едой», — оставил комментарий Бёрнс.

Напомним, Чендлер в последнем бою одолел соотечественника, Тони Фергюсона, а Масвидаль уступил ещё одному американскому бойцу ММА — Колби Ковингтону.

Хамзин рассказал, почему мечтает подраться с Масвидалем:

Чендлер казнил Фергюсона жёстким фронт-киком. В истории UFC так вырубали крайне редко Чендлер казнил Фергюсона жёстким фронт-киком. В истории UFC так вырубали крайне редко
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