Чендлер вызвал на бой Масвидаля. Бёрнс немедленно вмешался

Бывший чемпион Bellator и экс-претендент на титул UFC в лёгком весе, американец Майкл Чендлер разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о желании провести поединок с соотечественником, Хорхе Масвидалем.



«Я бы с удовольствием провёл этот бой в будущем. Что скажешь, Хорхе?», — написал Чендлер.



Масвидаль пока ничего не ответил, зато на сообщение Чендлера отреагировал бразильский боец Гилберт Бёрнс.



«Не играй с моей едой», — оставил комментарий Бёрнс.



Напомним, Чендлер в последнем бою одолел соотечественника, Тони Фергюсона, а Масвидаль уступил ещё одному американскому бойцу ММА — Колби Ковингтону.

Хамзин рассказал, почему мечтает подраться с Масвидалем: