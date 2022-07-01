Чендлер вызвал на бой Масвидаля. Бёрнс немедленно вмешался
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Бывший чемпион Bellator и экс-претендент на титул UFC в лёгком весе, американец Майкл Чендлер разместил новый пост у себя в социальных сетях, где рассказал о желании провести поединок с соотечественником, Хорхе Масвидалем.
«Я бы с удовольствием провёл этот бой в будущем. Что скажешь, Хорхе?», — написал Чендлер.
Масвидаль пока ничего не ответил, зато на сообщение Чендлера отреагировал бразильский боец Гилберт Бёрнс.
«Не играй с моей едой», — оставил комментарий Бёрнс.
Напомним, Чендлер в последнем бою одолел соотечественника, Тони Фергюсона, а Масвидаль уступил ещё одному американскому бойцу ММА — Колби Ковингтону.
Хамзин рассказал, почему мечтает подраться с Масвидалем:
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