Олимпийский чемпион Нагорный отреагировал на включение Хабиба в Зал славы UFC

Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный оставил комментарий под недавним постом экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.



«Какой эмоциональный день был сегодня в Вегасе», — писал ранее Хабиб по случаю своего вхождения в Зал славы UFC.



«Легенда», — отреагировал Нагорный.



Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 254 он одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.

Хабиб показал необычный приём на тренировке: