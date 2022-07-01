Олимпийский чемпион Нагорный отреагировал на включение Хабиба в Зал славы UFC

Олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный оставил комментарий под недавним постом экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.
«Какой эмоциональный день был сегодня в Вегасе», — писал ранее Хабиб по случаю своего вхождения в Зал славы UFC.
«Легенда», — отреагировал Нагорный.
Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 254 он одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
Хабиб показал необычный приём на тренировке:
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