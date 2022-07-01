Боец клуба «Архангел Михаил» Иван Штырков оценил включение Хабиба Нурмагомедова в Зал славы UFC.



«Есть руководство UFC и руководство Зала славы UFC. Они вправе принимать решения, которые принимают. Не мне оценивать, заслуживает этого Хабиб или нет. Как минимум он сделал очень многое и для ММА, и для развития ММА как в России, так и в мире. Достоин? В любом случае да. И руководство UFC это подтвердило», — цитирует Штыркова Metaratings.



Напомним, последний бой в карьере Нурмагомедов провёл в октябре 2020 года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 254 он одержал победу над Джастином Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.