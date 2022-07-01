Кормье признался в жульничестве на взвешивании перед турниром UFC 210

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье признался, что он держался за полотенце во время взвешивания на турнире UFC 210 в апреле 2017 года. На том турнире Кормье встречался с Энтони Джонсоном.
«Ребята, я хотел бы вам признаться кое в чём, потому что сейчас самое время быть максимально честным. Я держался за полотенце тогда в Буффало. Я вернулся на сцену, у меня был перевес в 1,2 фунта, после чего мой тренер спросил у меня, помню ли я старый боксёрский трюк с полотенцем.
Понимаете, насколько высокий уровень нелепости должен быть, чтобы всё сработало? Но у меня всё получилось, и я не мог поверить своему счастью. Даже когда я проигрывал, пояс каким-то чудесным образом ко мне возвращался. Что тут скажешь – я счастливчик! Джонсон, если что, извини, бро», — приводит слова Кормье MMAJunkie.
- 1 июля 2022
-
19:38
-
19:27
-
18:54
-
17:55
-
16:47
-
16:30
-
15:56
-
15:09
-
14:46
-
13:26
-
13:10
-
12:18
-
11:45
-
11:31
-
10:41
-
09:59
-
09:21
-
08:39
-
07:55
-
07:44
-
07:32
-
06:47
-
06:04
-
02:55
-
01:55
-
00:50
-
00:00
- 30 июня 2022
-
22:53
-
22:10
-
20:36
-
19:52
-
18:59
-
17:55
-
16:40
-
15:13