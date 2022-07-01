Кормье признался в жульничестве на взвешивании перед турниром UFC 210

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье признался, что он держался за полотенце во время взвешивания на турнире UFC 210 в апреле 2017 года. На том турнире Кормье встречался с Энтони Джонсоном.



«Ребята, я хотел бы вам признаться кое в чём, потому что сейчас самое время быть максимально честным. Я держался за полотенце тогда в Буффало. Я вернулся на сцену, у меня был перевес в 1,2 фунта, после чего мой тренер спросил у меня, помню ли я старый боксёрский трюк с полотенцем.



Понимаете, насколько высокий уровень нелепости должен быть, чтобы всё сработало? Но у меня всё получилось, и я не мог поверить своему счастью. Даже когда я проигрывал, пояс каким-то чудесным образом ко мне возвращался. Что тут скажешь – я счастливчик! Джонсон, если что, извини, бро», — приводит слова Кормье MMAJunkie.

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