Кирилл Сидельников нокаутировал Фабио Мальдонадо на турнире Ural FC 1

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников одержал победу над бразильцем Фабио Мальдонадо на турнире промоушена Ural FC в Перми.



Поединок был завершён уже через 46 секунд после стартового гонга — Сидельников уже в первой атаке отправил бразильца на канвас, после чего принялся его добивать. Судьи остановили бой ещё до конца первой минуты первого раунда.



Для Кирилла Сидельникова эта победа стала 14-й в 21 поединке в карьере. 42-летний Мальдонадо потерпел 17-е поражение в профессиональных смешанных единоборствах. Всего на его счету 45 поединков, в которых он одержал 28 побед.

Напомним, этот турнир промоушена Ural FC стал первым в истории лиги. В соглавном поединке турнира Диего Брандао нокаутировал во втором раунде Олега Личковаху.