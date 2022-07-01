Кирилл Сидельников нокаутировал Фабио Мальдонадо на турнире Ural FC 1

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников одержал победу над бразильцем Фабио Мальдонадо на турнире промоушена Ural FC в Перми.
Поединок был завершён уже через 46 секунд после стартового гонга — Сидельников уже в первой атаке отправил бразильца на канвас, после чего принялся его добивать. Судьи остановили бой ещё до конца первой минуты первого раунда.
Для Кирилла Сидельникова эта победа стала 14-й в 21 поединке в карьере. 42-летний Мальдонадо потерпел 17-е поражение в профессиональных смешанных единоборствах. Всего на его счету 45 поединков, в которых он одержал 28 побед.
Напомним, этот турнир промоушена Ural FC стал первым в истории лиги. В соглавном поединке турнира Диего Брандао нокаутировал во втором раунде Олега Личковаху.
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