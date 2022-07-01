Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Кирилл Сидельников нокаутировал Фабио Мальдонадо на турнире Ural FC 1

Кирилл Сидельников нокаутировал Фабио Мальдонадо на турнире Ural FC 1
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников одержал победу над бразильцем Фабио Мальдонадо на турнире промоушена Ural FC в Перми.

Поединок был завершён уже через 46 секунд после стартового гонга — Сидельников уже в первой атаке отправил бразильца на канвас, после чего принялся его добивать. Судьи остановили бой ещё до конца первой минуты первого раунда.

Для Кирилла Сидельникова эта победа стала 14-й в 21 поединке в карьере. 42-летний Мальдонадо потерпел 17-е поражение в профессиональных смешанных единоборствах. Всего на его счету 45 поединков, в которых он одержал 28 побед.

Напомним, этот турнир промоушена Ural FC стал первым в истории лиги. В соглавном поединке турнира Диего Брандао нокаутировал во втором раунде Олега Личковаху.

Новость по теме
Иван Штырков сделал прогноз на супербой Ural FC Сидельников — Мальдонадо
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022