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Взвешивание UFC 276: участники чемпионских боёв сделали вес

Взвешивание UFC 276: участники чемпионских боёв сделали вес
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В Лас-Вегасе (США) в эти минуты проходит официальная церемония взвешивания турнира UFC 276.

В главном бою турнира чемпион лиги в среднем весе Исраэль Адесанья будет защищать титул в поединке с претендентом Джаредом Каннонье.

В соглавном поединке турнира чемпион в полулёгком весе Александр Волкановски будет защищать свой титул в бою с Максом Холлоуэем (№1 рейтинга полулёгкого веса).

По итогам взвешивания все участники чемпионских боёв уложились в лимит своей весовой категории. Каннонье оказался тяжелее Адесаньи, а Холлоуэй перевесил Волкановски.

UFC 276. Взвешивание

Основной кард

Исраэль Адесанья (83,23 кг) — Джаред Каннонье (83,69 кг)
Александр Волкановски (65,54 кг) — Макс Холлоуэй (65,69 кг).

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