Взвешивание UFC 276: участники чемпионских боёв сделали вес

В Лас-Вегасе (США) в эти минуты проходит официальная церемония взвешивания турнира UFC 276.



В главном бою турнира чемпион лиги в среднем весе Исраэль Адесанья будет защищать титул в поединке с претендентом Джаредом Каннонье.



В соглавном поединке турнира чемпион в полулёгком весе Александр Волкановски будет защищать свой титул в бою с Максом Холлоуэем (№1 рейтинга полулёгкого веса).



По итогам взвешивания все участники чемпионских боёв уложились в лимит своей весовой категории. Каннонье оказался тяжелее Адесаньи, а Холлоуэй перевесил Волкановски.



UFC 276. Взвешивание



Основной кард



Исраэль Адесанья (83,23 кг) — Джаред Каннонье (83,69 кг)

Александр Волкановски (65,54 кг) — Макс Холлоуэй (65,69 кг).