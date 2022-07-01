Взвешивание UFC 276: участники чемпионских боёв сделали вес
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В Лас-Вегасе (США) в эти минуты проходит официальная церемония взвешивания турнира UFC 276.
В главном бою турнира чемпион лиги в среднем весе Исраэль Адесанья будет защищать титул в поединке с претендентом Джаредом Каннонье.
В соглавном поединке турнира чемпион в полулёгком весе Александр Волкановски будет защищать свой титул в бою с Максом Холлоуэем (№1 рейтинга полулёгкого веса).
По итогам взвешивания все участники чемпионских боёв уложились в лимит своей весовой категории. Каннонье оказался тяжелее Адесаньи, а Холлоуэй перевесил Волкановски.
UFC 276. Взвешивание
Основной кард
Исраэль Адесанья (83,23 кг) — Джаред Каннонье (83,69 кг)
Александр Волкановски (65,54 кг) — Макс Холлоуэй (65,69 кг).
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