Туйнов против Шелеста: 16 июля в Москве состоится турнир TOP DOG FC 15

16 июля в Москве в «Вегас Сити Холл» состоится турнир по кулачным боям TOP DOG FC 15. В главном бою вечера встретятся два чемпиона мира по кикбоксингу Владислав Туйнов и Павел Шелест. Для Туйнова, идущего на серии из двух досрочных побед, данный поединок будет носить претендентский характер.



Соглавным событием вечера станет противостояние бывшего чемпиона в среднем весе Максима «ВДВ» Фёдорова (шесть побед, два поражения) и обладателя перстня «Нокаут года — 2021» Марселя Ханова (три победы, одно поражение). Поединок пройдёт в полутяжёлой весовой категории.



В третьем по важности бою сойдутся два бывших претендента на перстень TOP DOG. Бывший претендент в среднем весе Денис «Ураган» Дула встретится с бывшим претендентом в полусреднем весе Валерием Заботиным. Это будет их вторая встреча. Первый бой закончился победой Урагана раздельным решением судей.



Также в мэйн-карде бой проведут Евгений «Шиша» Шишков (два боя, две досрочные победы) и бывший претендент на перстень TOP DOG в лёгком весе Алексей «Мельник» Мельников (пять побед, три поражения).