«Мог бы разобраться с мелким русским чуваком». О'Мэлли хочет провести бой с Яном

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Шон О’Мэлли заявил, что готов подраться с Петром Яном после победы в поединке с Педро Муньосом.
«Я в паре побед от титульного боя, особенно если они будут досрочными. Люди хотят видеть меня чемпионом. Но мне нужно выйти и сделать то, на что я способен. Сначала я должен погасить свет Муньосу, а затем мог бы разобраться с мелким русским чуваком, который бегает и кричит, что с ним никто не хочет драться.
Если не получится, то есть вариант с Робом Фонтом, но у него несколько поражений, так что это не лучший вариант. У нас сумасшедший дивизион, но сейчас многие заняты, так что нужно просто дождаться и посмотреть, как пройдут все эти бои в ближайшие несколько месяцев», — приводит слова О'Мэлли MMAJunkie.
- 2 июля 2022
-
01:00
- 1 июля 2022
-
23:42
-
22:46
-
21:00
-
19:38
-
19:27
-
18:54
-
18:44
-
17:55
-
16:47
-
16:30
-
15:56
-
15:09
-
14:46
-
13:26
-
13:10
-
12:18
-
11:45
-
11:31
-
10:41
-
09:59
-
09:21
-
08:39
-
07:55
-
07:44
-
07:32
-
06:47
-
06:04
-
02:55
-
01:55
-
00:50
-
00:00
- 30 июня 2022
-
22:53
-
22:10
-
20:36