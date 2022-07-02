«Мог бы разобраться с мелким русским чуваком». О'Мэлли хочет провести бой с Яном

Американский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Шон О’Мэлли заявил, что готов подраться с Петром Яном после победы в поединке с Педро Муньосом.



«Я в паре побед от титульного боя, особенно если они будут досрочными. Люди хотят видеть меня чемпионом. Но мне нужно выйти и сделать то, на что я способен. Сначала я должен погасить свет Муньосу, а затем мог бы разобраться с мелким русским чуваком, который бегает и кричит, что с ним никто не хочет драться.



Если не получится, то есть вариант с Робом Фонтом, но у него несколько поражений, так что это не лучший вариант. У нас сумасшедший дивизион, но сейчас многие заняты, так что нужно просто дождаться и посмотреть, как пройдут все эти бои в ближайшие несколько месяцев», — приводит слова О'Мэлли MMAJunkie.