Марина Мохнаткина победила Абигейл Монтес раздельным решением судей

Российский боец смешанных единоборств Марина Мохнаткина победила мексиканку Абигейл Монтес на PFL 6 раздельным решением судей (30-27, 27-30, 30-27).



Бой состоялся на арене Overtime Elite Arena в Атланте. В конце второго раунда Мохнаткина провела тейкдаун и едва не победила за счёт удушающего приёма, однако для этого не хватило времени. Третий раунд прошёл с разменом ударом, но в целом остался за мексиканкой. В итоге же раздельным судейским решением победу праздновала россиянка.



По итогам двух поединков 34-летняя Марина Мохнаткина набрала лишь 3 очка, чего определённо не хватит для выхода в плей-офф.