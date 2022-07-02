Марина Мохнаткина победила Абигейл Монтес раздельным решением судей
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Российский боец смешанных единоборств Марина Мохнаткина победила мексиканку Абигейл Монтес на PFL 6 раздельным решением судей (30-27, 27-30, 30-27).
Бой состоялся на арене Overtime Elite Arena в Атланте. В конце второго раунда Мохнаткина провела тейкдаун и едва не победила за счёт удушающего приёма, однако для этого не хватило времени. Третий раунд прошёл с разменом ударом, но в целом остался за мексиканкой. В итоге же раздельным судейским решением победу праздновала россиянка.
По итогам двух поединков 34-летняя Марина Мохнаткина набрала лишь 3 очка, чего определённо не хватит для выхода в плей-офф.
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