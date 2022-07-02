Магомед Умалатов нокаутировал иорданца Аль Шилави и одержал 13-ю победу подряд
Поделиться
Представитель России, боец смешанных единоборств Магомед Умалатов победил иорданца Джарру Хуссейна Аль Шилави в рамках турнира регулярного сезона Professional Fighters League (PFL 6) в Атланте.
Бывший чемпион лиги Eagle FC в полусреднем весе Умалатов праздновал победу нокаутом: уже в первом раунде он потряс соперника, а следом завершил бой правым боковым ударом в голову.
30-летний боец из Дагестана на данный момент остаётся непобеждённым: в 13 боях он одержал 13 побед (11 – нокаутом, 1 – судейским решением и 1 – самбишн). В рамках Professional Fighters League в мае 2021-го Магомед Умалатов победил нокаутом американца Кайрона Боуэна, а в августе – единогласным решением судей бразильца Леандро Силву.
Комментарии
- 2 июля 2022
-
04:54
-
04:36
-
03:09
-
01:00
- 1 июля 2022
-
23:42
-
22:46
-
21:00
-
19:38
-
19:27
-
18:54
-
18:44
-
17:55
-
16:47
-
16:30
-
15:56
-
15:09
-
14:46
-
13:26
-
13:10
-
12:18
-
11:45
-
11:31
-
10:41
-
09:59
-
09:21
-
08:39
-
07:55
-
07:44
-
07:32
-
06:47
-
06:04
-
02:55
-
01:55
-
00:50
-
00:00
Партнерский контент