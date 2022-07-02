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Магомед Умалатов нокаутировал иорданца Аль Шилави и одержал 13-ю победу подряд

Магомед Умалатов нокаутировал иорданца Аль Шилави и одержал 13-ю победу подряд
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Представитель России, боец смешанных единоборств Магомед Умалатов победил иорданца Джарру Хуссейна Аль Шилави в рамках турнира регулярного сезона Professional Fighters League (PFL 6) в Атланте.

Бывший чемпион лиги Eagle FC в полусреднем весе Умалатов праздновал победу нокаутом: уже в первом раунде он потряс соперника, а следом завершил бой правым боковым ударом в голову.

30-летний боец из Дагестана на данный момент остаётся непобеждённым: в 13 боях он одержал 13 побед (11 – нокаутом, 1 – судейским решением и 1 – самбишн). В рамках Professional Fighters League в мае 2021-го Магомед Умалатов победил нокаутом американца Кайрона Боуэна, а в августе – единогласным решением судей бразильца Леандро Силву.

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