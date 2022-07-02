Магомедкеримов техническим нокаутом во втором раунде победил американца Тейлора
Поделиться
В Атланте (Джорджия, США) проходит турнир смешанных единоборств PFL 6. В рамках турнира российский боец Магомед Магомедкеримов встретился с американцем Дилано Тейлором.
Бой завершился победой россиянина во втором раунде техническим нокаутом.
Отметим, несмотря на победу Магомедкеримов не попадает в плей-офф Гран-при.
Для Магомедкеримова эта победа стала 29-й в смешанных единоборствах. Также на его счету шесть поражений. В рамках PFL 6 это его 11-я победа при одном поражении.
Тейлор, в свою очередь, потерпел второе поражение в карьере. Ранее ему удалось одержать девять побед.
Ранее в рамках турнира российский боец смешанных единоборств Марина Мохнаткина победила мексиканку Абигейл Монтес раздельным решением судей (30-27, 27-30, 30-27).
Комментарии
- 2 июля 2022
-
04:54
-
04:36
-
03:09
-
01:00
- 1 июля 2022
-
23:42
-
22:46
-
21:00
-
19:38
-
19:27
-
18:54
-
18:44
-
17:55
-
16:47
-
16:30
-
15:56
-
15:09
-
14:46
-
13:26
-
13:10
-
12:18
-
11:45
-
11:31
-
10:41
-
09:59
-
09:21
-
08:39
-
07:55
-
07:44
-
07:32
-
06:47
-
06:04
-
02:55
-
01:55
-
00:50
-
00:00
Партнерский контент