Магомедкеримов техническим нокаутом во втором раунде победил американца Тейлора

В Атланте (Джорджия, США) проходит турнир смешанных единоборств PFL 6. В рамках турнира российский боец Магомед Магомедкеримов встретился с американцем Дилано Тейлором.

Бой завершился победой россиянина во втором раунде техническим нокаутом.

Отметим, несмотря на победу Магомедкеримов не попадает в плей-офф Гран-при.

Для Магомедкеримова эта победа стала 29-й в смешанных единоборствах. Также на его счету шесть поражений. В рамках PFL 6 это его 11-я победа при одном поражении.

Тейлор, в свою очередь, потерпел второе поражение в карьере. Ранее ему удалось одержать девять побед.

Ранее в рамках турнира российский боец смешанных единоборств Марина Мохнаткина победила мексиканку Абигейл Монтес раздельным решением судей (30-27, 27-30, 30-27).