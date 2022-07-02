Садибу Си победил единогласным решением Рори Макдональда в соглавном бою PFL 6

В Атланте (штат Джорджия, США) на стадионе «Элит Арена» проходит турнир по смешанным единоборствам PFL 6, в соглавном бою которого сошлись представители полусредней весовой категории — 35-летний шведский боец Садибу Си и 32-летний канадец Рори Макдональд.
Бой завершился победой Садибу Си единогласным решением судей — 30-27, 30-27, 29-28.
Таким образом, шведский боец одержал вторую победу кряду после того, как в мае оказался сильнее россиянина Николая Алексахина на турнире PFL 3. Всего на счету Садибу 11 побед в ММА при шести поражениях. Для его оппонента это девятая неудача за карьеру при 23 победах.
Напомним, в главном событии турнира Кайла Харрисон разделит клетку с Кейтлин Янг, которая в последний момент заменила бывшую чемпионку Bellator Джулию Бадд.
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