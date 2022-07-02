Результаты турнира PFL 6

В Атланте (штат Джорджия, США) на стадионе «Элит Арена» состоялся турнир по смешанным единоборствам PFL 6.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты всех боёв турнира.

Кайла Харрисон — Кэйтлин Янг. Победа Харрисон техническим нокаутом в первом раунде.

Рори Макдональд — Садибу Си. Победа Си единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

Рэй Купер — Бретт Купер. Победа Рэя Купера техническим нокаутом в первом раунде.

Магомед Магомедкеримов — Дилано Тейлор. Победа Магомедкеримова техническим нокаутом в первом раунде.

Лариса Пачеко — Джена Фабиан. Победа Пачеко техническим нокаутом в первом раунде.

Джаррах Аль Силави — Магомед Умалатов. Победа Умалатова нокаутом в первом раунде.

Николай Алексахин — Карлос Лил.

Марина Мохнаткина — Абигейл Монтес. Победа Мохнаткиной раздельным решением (30-27, 27-30, 30-27).

Мартина Йиндрова — Замзагуль Файзолланова. Победа Йиндровой техническим нокаутом в первом раунде.

Елена Колесник — Ванесса Мело. Победа Колесник единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).