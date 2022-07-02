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Результаты турнира PFL 6

Результаты турнира PFL 6
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В Атланте (штат Джорджия, США) на стадионе «Элит Арена» состоялся турнир по смешанным единоборствам PFL 6.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты всех боёв турнира.

  • Кайла Харрисон — Кэйтлин Янг. Победа Харрисон техническим нокаутом в первом раунде.
  • Рори Макдональд — Садибу Си. Победа Си единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).
  • Рэй Купер — Бретт Купер. Победа Рэя Купера техническим нокаутом в первом раунде.
  • Магомед Магомедкеримов — Дилано Тейлор. Победа Магомедкеримова техническим нокаутом в первом раунде.
  • Лариса Пачеко — Джена Фабиан. Победа Пачеко техническим нокаутом в первом раунде.
  • Джаррах Аль Силави — Магомед Умалатов. Победа Умалатова нокаутом в первом раунде.
  • Николай Алексахин — Карлос Лил.
  • Марина Мохнаткина — Абигейл Монтес. Победа Мохнаткиной раздельным решением (30-27, 27-30, 30-27).
  • Мартина Йиндрова — Замзагуль Файзолланова. Победа Йиндровой техническим нокаутом в первом раунде.
  • Елена Колесник — Ванесса Мело. Победа Колесник единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
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