Результаты турнира PFL 6
Поделиться
В Атланте (штат Джорджия, США) на стадионе «Элит Арена» состоялся турнир по смешанным единоборствам PFL 6.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты всех боёв турнира.
- Кайла Харрисон — Кэйтлин Янг. Победа Харрисон техническим нокаутом в первом раунде.
- Рори Макдональд — Садибу Си. Победа Си единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).
- Рэй Купер — Бретт Купер. Победа Рэя Купера техническим нокаутом в первом раунде.
- Магомед Магомедкеримов — Дилано Тейлор. Победа Магомедкеримова техническим нокаутом в первом раунде.
- Лариса Пачеко — Джена Фабиан. Победа Пачеко техническим нокаутом в первом раунде.
- Джаррах Аль Силави — Магомед Умалатов. Победа Умалатова нокаутом в первом раунде.
- Николай Алексахин — Карлос Лил.
- Марина Мохнаткина — Абигейл Монтес. Победа Мохнаткиной раздельным решением (30-27, 27-30, 30-27).
- Мартина Йиндрова — Замзагуль Файзолланова. Победа Йиндровой техническим нокаутом в первом раунде.
- Елена Колесник — Ванесса Мело. Победа Колесник единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27).
Комментарии
- 2 июля 2022
-
06:07
-
05:59
-
05:37
-
04:54
-
04:36
-
03:09
-
01:00
- 1 июля 2022
-
23:42
-
22:46
-
21:00
-
19:38
-
19:27
-
18:54
-
18:44
-
17:55
-
16:47
-
16:30
-
15:56
-
15:09
-
14:46
-
13:26
-
13:10
-
12:18
-
11:45
-
11:31
-
10:41
-
09:59
-
09:21
-
08:39
-
07:55
-
07:44
-
07:32
-
06:47
-
06:04
-
02:55
Партнерский контент