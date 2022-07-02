Бой Шлеменко и Исмаилова могут перенести

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал, что его поединок с соотечественником Магомедом Исмаиловым могут перенести. Сперва противостояние должно было пройти в июне, однако потом его перенесли на август после того, как Исмаилов перенёс операцию на колене.



«Мне только что об этом (о переносе. — Прим. «Чемпионата») сказали. Но пока официальной информации нет. Я жду этот бой, но долго не собираюсь простаивать», — приводит слова Шлеменко ТАСС.



Не так давно было представлено расписание RCC FIGHT SHOW — реалити-шоу для молодых бойцов с участием Шлеменко и Исмаилова. А ранее Шлеменко вспомнил, с какими эмоциями выходил на свои первые бои в профессиональной карьере.

«Рядом с Фёдором я песчинка». Эксклюзивное интервью Шлеменко: